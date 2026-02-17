Marmara'daki Fırtına Tekirdağ Kıyılarını Kızıl Yosunla Sürükledi

Marmara Denizi'nde son günlerde etkili olan kuvvetli rüzgar ve dalga, deniz tabanındaki kızıl yosunları yerinden sökerek Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi kıyılarına taşıdı. Sabah saatlerinde sahile gelen vatandaşlar, kıyı boyunca biriken yosun tabakasıyla karşılaştı.

Sahil bandında özellikle dolgu alanı ve yürüyüş yolları çevresinde yoğun şekilde görülen yosunların, dalgaların etkisiyle kıyıya yığıldığı gözlendi. Yer yer kırmızı ve kahverengi tonlara bürünen kıyı şeridi dikkat çekerken, bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntü aldı.

Yetkililer, fırtına sonrası bu tür doğal birikintilerin zaman zaman görülebildiğini, hava şartlarının normale dönmesiyle birlikte temizlik ve kontrol çalışmalarının yapılacağını belirtti.

Vira Haber