Dünyanın En Stratejik Limanlarında Türk İzi

Küresel ticaretin yönü ve geleceği bugün limanlarda belirleniyor. Albayrak Grubu, liman işletmeciliğindeki tüm uluslararası faaliyetlerini ALPORT markası altında toplayarak, Afrika’dan Hazar’a uzanan kıtalararası bir lojistik ağını tek merkezden yönetiyor. 2 kıtada, 7 ülkede ve 8 stratejik limanda Türk mühendisliği ve yönetim vizyonuyla faaliyet gösteren Albayrak Grubu; ALPORT markasıyla Karadeniz’den Hazar’a, Hint Okyanusu’ndan Atlas Okyanusu’na uzanan bu güçlü ağ ile yalnızca yük hareketini değil, ticaretin akışını, hızını ve sürekliliğini de şekillendiriyor. Afrika’da kalıcı ortaklık yaklaşımı, modernizasyon yatırımları ve yüksek hizmet standardıyla ALPORT, ticaret rotalarını yöneten küresel bir lojistik güç olarak konumlanıyor.

ALPORT bugün Türkiye, Azerbaycan, Somali, Gine, Gambiya, Kongo Cumhuriyeti ve Ekvator Ginesi olmak üzere 7 ülkede, Karadeniz’den Hazar’a, Hint Okyanusu’ndan Atlas Okyanusu’na uzanan 8 stratejik limanda faaliyet gösteriyor. Trabzon’dan Bakü’ye, Mogadişu’dan Batı ve Orta Afrika’ya uzanan bu güçlü ağ; farklı kıtaları, bölgesel ticaret koridorlarını besleyen ülkeleri ve ticaret hatlarını birbirine bağlayan entegre bir ticaret omurgası oluşturuyor.

Liman Değil, Modern Lojistik Üsleri

ALPORT limanları, denize erişimi olmayan ülkelere de hizmet etmek suretiyle bulundukları ülkelerin çok ötesinde bir etki alanına sahip. Genel kargo, konteyner, reefer, dökme yük ve proje/breakbulk yüklerinde yürütülen operasyonlar; tek merkezden planlanan, yüksek emniyet standartlarına ve verimlilik hedeflerine dayanan bir yönetim anlayışıyla gerçekleştiriliyor. Her liman, yerel hassasiyetleri de gözeten kendi coğrafyasına özgü ihtiyaçlara göre yapılandırılırken, ortak operasyon dili korunuyor.

Afrika’da Kalıcı Ortaklık, Sürdürülebilir Güç

ALPORT’un Afrika’daki varlığı, kısa vadeli işletme yaklaşımından çok daha fazlasını ifade ediyor. Yerel otoritelerle kurulan kazan-kazan ilkesini temel alan uzun soluklu güçlü iş birlikleri sayesinde limanlar; istihdam üreten, kapasite geliştiren ve ülkelerin dış ticaretini büyüten stratejik merkezlere dönüşüyor. ALPORT, faaliyet gösterdiği ülkelerde uzun vadeli değer üretmeyi ve bölgesel kalkınmayı desteklemeyi temel ilke olarak benimsiyor.

Modernizasyon, Teknoloji ve Yüksek Hizmet Standardı

ALPORT, limanlardaki modernizasyon çalışmalarını altyapı ve üstyapı yatırımları, master planlama, dijital terminal işletim sistemleri ve entegre lojistik çözümler ekseninde yürütüyor. Ro-Ro operasyonları, tarama (dredging), römorkaj ve kılavuzluk, atık yönetimi ve lojistik destek hizmetleri; uluslararası standartlara uygun biçimde sahaya entegre ediliyor. ALPORT, bugün yalnızca liman işletmiyor; ticaret rotalarını yönetiyor, güçlü lojistik koridorlar kurmak suretiyle kıtaları birbirine bağlıyor ve Türk mühendisliği ile yönetim gücünü dünyanın en stratejik noktalarına taşıyor.