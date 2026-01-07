DP World’den Türk Yumurta Üreticilerine Küresel Soğuk Zincir Hamlesi

DP World, Türkiye’deki yumurta üreticilerini Orta Doğu ve ABD pazarlarına bağlayan yeni bir soğuk zincir deniz taşımacılığı koridorunu hizmete açtı. Yüksek teknolojiye sahip altyapı sayesinde bozulabilir ürünler, çıkış noktasından nihai pazarlara kadar güvenli şekilde taşınıyor.

DP World tarafından devreye alınan yeni hat kapsamında, Türkiye’de üretilen yumurtalar başta Dubai, Kuveyt, Bahreyn ve ABD olmak üzere birçok pazardaki perakende ağlarına ulaştırılıyor. İlk aşamada haftalık servislerle aylık 6,7 milyon yumurta taşınması planlanırken, talebe bağlı olarak yıllık taşıma kapasitesinin 450 milyon yumurtaya kadar çıkarılması hedefleniyor.

Deniz yolu üzerinden işletilen koridorda, ürünler soğutmalı konteynerler (reefer) içerisinde taşınıyor. DP World’ün küresel liman ve aktarma ağında görev yapan uzman ekipler tarafından yönetilen süreçte, sürekli sıcaklık takibi, uluslararası sertifikalara sahip soğuk hava depoları ve gerçek zamanlı izleme sistemleriyle ürünlerin tazeliği korunuyor.

World Integrated Trade Solution (WITS) verilerine göre Türkiye, 2024 yılında Hollanda ve Polonya’nın ardından dünyanın en büyük üçüncü yumurta ihracatçısı oldu. Türkiye’nin yumurta ihracatında Birleşik Arap Emirlikleri yaklaşık %40 pay ile ilk sırada yer alırken, DP World deniz yoluyla taşınan toplam hacmin %30’unu yönetiyor.

DP World Doğu Avrupa İcra Başkan Yardımcısı Kris Adams, bozulabilir ürün taşımacılığında doğru teknolojinin önemine dikkat çekerek,

“Yumurta hassas bir ürün ancak doğru teknoloji, uzmanlık ve küresel altyapı birleştiğinde kıtalar arasında güvenli şekilde taşınabiliyor. Bu hizmet, Türkiye’nin tarım sektörü için yeni fırsatlar yaratıyor,”

ifadelerini kullandı.

Yeni soğuk zincir hattı, DP World’ün küresel lojistik ağını güçlendirmeye yönelik stratejisinin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Şirket, yakın dönemde Fas ile Birleşik Krallık ve Kuzey Avrupa arasında başlattığı Atlas Servisi ile de deniz taşımacılığına geçiş sayesinde emisyonları %70’e varan oranlarda azaltmıştı.

DP World’ün hayata geçirdiği bu projeler, gıda güvenliğini destekleyen, üreticileri yeni pazarlara bağlayan ve sürdürülebilir lojistik çözümler sunan yaklaşımını ortaya koyuyor.