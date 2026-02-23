İstanbul7 °C

Kuşadası’nda Sürüklenen Teknedeki İki Kişi Kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki iki kişi kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, 21 Şubat 2026 tarihinde saat 10.35’te, Kuşadası ilçesi açıklarında özel tekne içerisindeki 2 şahsın motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine olay mahalline 1 Sahil Güvenlik Botu (KB-87) sevk edildi. Başlatılan kurtarma faaliyetleri neticesinde bahse konu şahıslar, özel tekne ile birlikte Kuşadası Marina’ya intikal ettirildi.

