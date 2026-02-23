Yelken Şampiyonası, Didim Belediyesi’nin Ev Sahipliğinde Başladı

Didim, 3-7 Şubat tarihleri arasında yine Türkiye Yelken Federasyonu 2025-2026 Yelken Ligi kapsamında düzenlenen ILCA 3. Ayak Türkiye Şampiyonası’na da ev sahipliği yapmış; ulusal ölçekteki önemli organizasyonlarla spor camiasında adından söz ettirmişti. İlçe, art arda gerçekleştirilen şampiyonalarla spor turizmi alanındaki iddiasını bir kez daha ortaya koydu. 25 Şubat tarihine kadar devam edecek organizasyonda, Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporcular Ege’nin incisi Didim’in turkuaz sularında kıyasıya mücadele edecek. IQ Foil disiplininde gerçekleştirilen yarışlarda kıyasıya mücadele ediyor.

Gençay: "Sporcularımıza başarılar diliyorum"



Vira Haber