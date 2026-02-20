“Önüm Arkam Deniz, Sağım Solum Gemi” Resim Yarışması Düzenleniyor

2007 yılından bu yana ilkokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen yarışma ile çocuklara denizi ve gemiyi sevdirmek, Gemi Mühendisliği mesleğini tanıtmak ve erken yaşta farkındalık oluşturmak amaçlanıyor.

Kimler Katılabilir?

Yarışma ilkokul öğrencilerine açık olup iki ayrı kategoride değerlendirilecek:

1. Kategori: 1. ve 2. sınıf öğrencileri

2. Kategori: 3. ve 4. sınıf öğrencileri

Başvurular GMO’nun resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Öğrenciler, https://www.gmo.org.tr/ekayit/ adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak hazırladıkları resmin görselini sisteme yükleyebilecek.

Ödüller

Her iki kategoride dereceye giren öğrencilere birbirinden değerli ödüller verilecek:

Birincilere: Tablet

İkincilere: Uzaktan kumandalı gemi

Üçüncülere: Gemi temalı lego

Mansiyon ödülü: Dürbün-pusula seti ve gemi maketi

Ayrıca sergilenmeye değer bulunan 30 öğrenciye boya kalemleri, resim defterleri ve MEB onaylı kitaplardan oluşan hediye kitleri gönderilecek.

Deniz sevgisini ve hayal gücünü bir araya getiren yarışmaya başvurular 17 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek.

Yarışmaya katılım koşulları ve detaylı bilgiye GMO’nun resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor.