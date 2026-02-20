Arkas Line, Boş Konteyner Yoğunluğuna Katlanabilir Çözüm Getiriyor

Bu anlaşma kapsamında Arkas Line, GenFlat’in yenilikçi katlanabilir konteyner çözümlerini gerçek operasyonel koşullarda değerlendirecek.

Arkas Line, katlanabilir deniz taşımacılığı konteyner teknolojileri geliştiren ABD merkezli GenFlat Holdings, Inc. ile imzaladığı 6 aylık deneme anlaşması ile katlanabilir konteyner çözümlerini değerlendirerek müşteriler için tasarruf sağlamaya yönelik yeni adımlar atıyor.

GenFlat tarafından geliştirilen katlanabilir konteynerler, boşaltıldıktan sonra 80 saniye içinde katlanabiliyor ve 20 saniyede yeniden açılabiliyor. Dörderli paketler halinde istiflendiğinde ise dört boş konteyner, tek bir standart konteynerin kapladığı alanda taşınabiliyor.

4’e 1 İstifte %75’e Varan Tasarruf

Katlanabilir konteynerlerin 4’e 1 oranında istiflenmesi; navlun, terminal elleçleme, aktarma ve benzeri operasyonel maliyetlerde, sefer ihtiyacındaki azalmaya bağlı olarak deniz, kara ve demiryolu taşımacılığından kaynaklanan karbon salımında ve limanlar, konteyner sahaları ve dağıtım merkezlerinde alan kullanımında %75’e varan tasarruf potansiyeli yaratabiliyor.

“Operasyonel Veriler Karar Süreçlerini Destekleyecek”

Arkas Line COO’su Ziya Günay Özgürel, çalışmaya ilişkin “Boş konteyner yönetimi, maliyet ve alan kullanımı açısından konteyner operasyonlarının en kritik başlıkları arasında yer alıyor. Bu çalışma kapsamında elde edilecek operasyonel veriler, süreçlerin daha verimli şekilde planlanmasına katkı sağlayacak” diye konuştu.

“Teknolojimizi Gerçek Operasyon Koşullarında Ortaya Koyacak”

GenFlat CEO’su Drew Hall, ise “Arkas Line ile yürüttüğümüz bu çalışmayı gerçek operasyonel koşullarda hayata geçirmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu süreç, katlanabilir konteyner teknolojimizin maliyet avantajı, alan kullanımını optimize etmesine ve tedarik zinciri genelinde sıkışıklığın azaltılmasına nasıl katkı sunduğunu ortaya koyacak” dedi.

Arkas Line, Nisan 2026’da başlaması ve altı ay sürmesi öngörülen ve pilot bölgelerde yapılacak olan denemeler kapsamında, katlanabilir konteyner taşımacılığına ilişkin operasyonel süreçleri sahadan elde edilecek veriler üzerinden ele almayı hedefliyor.