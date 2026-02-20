Ekol Lojistik ve Beykoz Üniversitesi’nden Lojistik Eğitimi İçin Stratejik İş Birliği

Özel sektör- üniversite iş birliğiyle sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırılmasına katkı sağlamayı hedefleyen protokol kapsamında “Ekol Logistics Warehouse Management (Ekol Lojistik Depo Yönetimi)” dersi, 2026 bahar döneminde lisans öğrencileri için hayata geçirilecek.

Markalı ders programı kapsamında öğrenciler, Ekol’ün farklı iş birimi liderlerinden bilgi ve saha deneyimi edinme fırsatına sahip olacak; böylece akademik bilgiler sektör pratiği ile pekiştirilecek. Geniş kapsamlı hazırlanan müfredat içeriğinde; Tedarik Zincirinde Deponun Rolü ve Depo Yöneticisinin Sorumlulukları, Depo Türleri ve Süreçleri, Malzeme Taşıma Sistemleri, Depolarda Maliyet ve Performans Yönetimi, Depolarda İş Sağlığı ve Güvenliği ve Sürdürülebilirlik gibi başlıklar işlenecek.

Öğrenciler İçin Lojistik İş Birliği Protokolü İmzalandı.

Beykoz Üniversitesi’nde gerçekleşen protokol imza törenine, Ekol Kurumsal İletişim ve Çalışan Deneyimi Direktörü Neslihan Yönet, Ekol Global Büyüme Yönetimi Direktörü Mehmet Şahintürk, Beykoz Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlker Kıymetli Şen, dekan yardımcıları, lojistik bölüm başkanı, kurumsal iş birlikleri koordinatörü ve akademisyenler katıldı.

