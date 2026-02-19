Yalova'da Tersaneye Bağlı Geminin 6 Personeli İçin Kurtarma Operasyonu

Alınan bilgiye göre, Altınova ilçesi Tersaneler Bölgesi'ne bakım ve onarım için getirilen yabancı bayraklı Sea Star Tilos adlı yolcu gemisi, bağlı bulunduğu tersanede fırtınadan etkilendi. Gemide bulunan 6 personel Altınova Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yapılan operasyonla kurtarıldı.

Personelin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Vira Haber