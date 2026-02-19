İstanbul7 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Yalova'da Tersaneye Bağlı Geminin 6 Personeli İçin Kurtarma Operasyonu
Yalova'da Tersaneye Bağlı Geminin 6 Personeli İçin Kurtarma Operasyonu

Yalova'da Tersaneye Bağlı Geminin 6 Personeli İçin Kurtarma Operasyonu

Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan bir tersanede bakım ve onarımı yapılan yolcu gemisinin personeli, fırtına nedeniyle düzenlenen operasyonla tahliye edildi.

A+A-

Alınan bilgiye göre, Altınova ilçesi Tersaneler Bölgesi'ne bakım ve onarım için getirilen yabancı bayraklı Sea Star Tilos adlı yolcu gemisi, bağlı bulunduğu tersanede fırtınadan etkilendi. Gemide bulunan 6 personel Altınova Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yapılan operasyonla kurtarıldı.
Personelin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

aw644893-01.jpg

aw644893-02.jpg

 

Vira Haber

Bu haber toplam 50 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.