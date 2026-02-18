Arkas Bunker ve DB Tarımsal Enerji IMO’da Türkiye’yi Temsil Etti

IMO’nun ev sahipliğinde, Future Fuels and Technology (FFT) Projesi kapsamında Londra’da düzenlenen Denizcilik Biyoyakıtları Teknik Semineri’ne, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın koordinasyonunda Biyoyakıt Sanayi Derneği adına Arkas Bunker ve DB Tarımsal Enerji katıldı. IMO Genel Merkezi’nde düzenlenen seminerde, Arkas Bunker Sürdürülebilirlik Müdürü Erdinç Altun ve DB Tarımsal Enerji Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Müdürü Pınar Kılınç, birlikte gerçekleştirdikleri “Unlocking the Potential Beyond Compliance” başlıklı sunumda Türkiye’nin atıktan yakıta uzanan entegre ve sertifikalı biyoyakıt modelini anlattı.

Regülasyonun Ötesine Geçen Model

Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen bu yapı; ISCC‑EU sertifikalı tedarik zinciri, operasyonel şeffaflık ve veriye dayalı izlenebilirlik gibi unsurlarla küresel standartların üzerinde bir çerçeve sunuyor. Model, yalnızca mevzuat uyumu değil, sürdürülebilir büyüme ve operasyonel kesintisizlik hedefiyle geliştirildi. Altun konuşmasında “Sürdürülebilirlik, Arkas Bunker için yalnızca uyum sağlanması gereken bir çerçeve değil; operasyonel mükemmelliğin ve uzun vadeli değer yaratımının temel bir parçası” dedi.

Drop-in Biyoyakıt Operasyonlarıyla Sahada Kanıtlanan Yetkinlik

Arkas Bunker’ın yürüttüğü drop-in biyoyakıt ikmal operasyonları, mevcut gemi altyapılarında herhangi bir teknik değişiklik gerektirmeden uygulanabilmesiyle öne çıktı. Bu operasyonel esneklik, denizcilik sektörünün kısa vadede karbon azaltım yolculuğunda uygulanabilir ve düşük maliyetli bir çözüm sunuyor. Altun “Mevcut altyapıyla uyumlu drop-in biyoyakıt çözümlerimiz, sektörün dönüşüm sürecine bugünden dahil olmasını sağlıyor” dedi.

Yerli Atıklar Uluslararası Standartlarda Biyoyakıta Dönüşüyor

DB Tarımsal Enerji’nin ISCC-EU sertifikalı tedarik ve üretim altyapısı modeli ile yerli bitkisel atık yağlar sürdürülebilir denizcilik yakıtına dönüştürülerek döngüsel ekonomiye kazandırılıyor. DB Tarımsal Enerji Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Müdürü Pınar Kılınç konuyla ilgili olarak, “ARGE çalışmaları iki yıl süren proje kapsamında bitkisel atık yağların sürdürülebilir denizcilik yakıtına dönüştürülmesi sağlanıyor. Uluslararası sürdürülebilirlik standartlarına uygun olarak üretilen sürdürülebilir denizcilik yakıtının fosil yakıtlara kıyasla %93,7 karbon emisyon azaltım potansiyeli bulunuyor. Bu üretim modeli bir yandan ulusal denizcilik sektörünün uluslararası regülasyonlar karşısında sektör içerisinde rekabet gücü kazanmasını sağlarken, Türkiye’nin düşük karbonlu yakıt tedarik zincirindeki stratejik konumunu güçlendiriyor. DB Tarımsal Enerji olarak şeffaflık, izlenebilirlik ve sertifikasyon odaklı üretim modelinin, bugün için küresel standartların ötesine geçen bir değer yarattığına inanıyoruz” dedi.

Uluslararası Platformda Güçlü Temsil

Seminer kapsamında yapılan ikili görüşmelerde, Arkas Bunker ve DB Tarımsal Enerji’nin ortaya koyduğu bu yaklaşımın; Türkiye’yi Biyoyakıt Bunkering Hub olarak konumlandırma potansiyeline katkı sunduğu vurgulandı. Uluslararası delegelerden alınan geri bildirimler, Arkas Bunker’ın yeşil denizcilik alanındaki temsil gücünü ve operasyonel yetkinliğini teyit etti.

Arkas Bunker ve DB Tarımsal Enerji yetkilileri, sürdürülebilir denizcilik yakıtları alanında bugünün ihtiyaçlarına yanıt veren hem de 2030–2050 hedefleriyle uyumlu çözümler geliştirmeye devam edeceğini belirtti.