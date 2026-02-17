Setur Marinaları, Bosphorus Boat Show’a Hazır

Marka, fuarda zincirine eklenen Göcek’teki Village Port Marina ve Exclusive Port Marina ile birlikte yeni projelerini ve fuara özel avantajlarını tanıtacak.

Türkiye’nin lider zincir marina işletmesi Setur Marinaları, denizcilik dünyasının önemli buluşma noktalarından Bosphorus Boat Show’da yerini alıyor. İstanbul Fuar Merkezi’nde 21-28 Şubat 2026 tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda Setur Marinaları, büyüme stratejisinin önemli adımlarını ve sunduğu tüm ayrıcalıkları sektör profesyonelleri ve deniz tutkunlarıyla buluşturacak.

Setur Marinaları’nın Kurumsal İletişim ve Pazarlama’dan Sorumlu Yöneticisi Deniz Enberker Karakış, fuarla ilgili şunları söyledi: “Bosphorus Boat Show’u, Türk denizcilik sektörünün uluslararası vitrini olarak görüyoruz ve bu platformu vizyonumuzu anlatmak için önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Marinalarımızı yalnızca tekne bağlama alanları olarak değil, teknesi olsun ya da olmasın herkesin keyifle vakit geçirebildiği sosyal yaşam alanları olarak konumluyoruz. Göcek gibi prestijli lokasyonlarda hayata geçirdiğimiz yeni yatırımlarla bu yaklaşımı daha da geliştiriyor, misafirlerimize daha bütüncül ve erişilebilir bir deneyim sunuyoruz. Fuarda ziyaretçilerimizi hem yeni projelerimizle hem de fuara özel hazırladığımız avantajlarla buluşturacağız.”

Yeni yatırımlarla birlikte Setur Marinaları’nın Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki zincirinden yararlanan marina sayısı 14’e ulaştı. Setur Marinaları standını ziyaret edenler, yeni projeler hakkında bilgi almanın yanı sıra fuar süresince geçerli olan özel avantaj ve kampanyalardan da yararlanabilecek.

Denizcilik sektörüne yön veren ve müşteri odaklı yaklaşımıyla Setur Marinaları, tüm deniz severleri 8. Salon A05 numaralı standına davet ediyor.