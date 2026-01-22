Ağır Yük Taşıyan Gemi İstanbul’da Güvenlik Önlemleri Altında Seyrini Tamamladı

Yaklaşık 2 saat süren operasyon süresince deniz trafiği güvenlik gerekçesiyle geçici olarak çift yönlü durduruldu.

Çin bayraklı ağır yük taşıma gemisinin seyri, deniz trafiğinde alınan yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi. Genişliği ve taşıdığı yüksek tonajlı yükler nedeniyle gemiye römorkörler eşlik ederken, operasyon havadan ve karadan ilgiyle takip edildi.

139 metre uzunluğunda ve 36 metre genişliğindeki gemide üç ana parça yük bulunduğu bildirildi. Yüklerden ikisinin, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu’na ait 2 bin 401 ton ağırlığındaki Meg Ünitesi ile 547 tonluk Elektrik Odası olduğu belirtildi. Üçüncü yükün ise Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi’ne ait bin 10 ton ağırlığındaki sondaj kulesinin üst bölümü olduğu kaydedildi.

3 Aralık’ta Çin’den hareket eden geminin, 23 Aralık’ta Süveyş Kanalı’nı geçtiği, operasyonun ardından Karadeniz rotasına yönelerek 24 Ocak’ta Filyos Limanı’na ulaşmasının planlandığı ifade edildi.

Vira Haber