Boğaz’da 8 Mart Coşkusu: Şehir Hatları Kadınları Ağırladı

İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinliğe 200’ü aşkın kadın katıldı. Katılımcılar, gezide İstanbul Boğazı’nın eşsiz manzarasının keyfini çıkardı.

175 yıldır İstanbul’da kesintisiz deniz ulaşımı hizmeti sunan köklü kuruluş İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları, özel günlerde düzenlediği Boğaz turlarıyla her yaştan yolcuyu ağırlamaya devam ediyor. 8 Mart kapsamında düzenlenen Boğaz turu Kabataş İskelesi’nden hareketle başladı. 200’ü aşkın katılımcı, iki saat süren gezi boyunca vapurda İstanbul’un tarihi ve doğal güzellikleri eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

Bu hafta düzenlenen gezi, vapur müzisyenlerinin canlı performanslarıyla renklendi, şarkılar söylendi, müziğe danslar eşlik etti. Katılımcılar, etkinlik boyunca doyasıya eğlenerek vapurdan gülen yüzlerle ayrıldı.

