İran’dan Hürmüz Boğazı Uyarısı: “Petrol Tankerleri Çok Dikkatli Olmalı”

Baghaei, bölgedeki güvenlik koşullarının ciddi şekilde riskli olduğunu belirterek, petrol tankerlerinin ve deniz trafiğinin “çok dikkatli” olması gerektiğini vurguladı.

Baghaei, ABD ve İsrail’e karşı verilen mücadelenin gerektiğinde uzun süre devam edebileceğini ifade etti. Bu kapsamda, şu anki durumun güvenlik açısından “güvensiz” olduğunu ve deniz taşımacılığının risk altında bulunduğunu belirtti.

Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapanma tehlikesi ve güvenlik risklerinin artmasıyla birlikte, ham petrol fiyatları da varil başına 100 doların üzerine çıktı. Baghaei, bölgedeki deniz taşımacılığı faaliyeti sürse bile tankerlerin ve diğer gemilerin mevcut koşullar devam ettiği sürece ekstra tedbir alması gerektiğini söyledi

