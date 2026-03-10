7. TYBA Yacht Charter Show Marmaris’te Başlıyor

Etkinlik, uluslararası charter brokerlerini, yat sahiplerini ve sektör profesyonellerini, Akdeniz’in en önemli yatçılık merkezlerinden Marmaris’te bir araya getirerek Türkiye’nin ticari yat filosunu inceleme ve küresel charter topluluğuyla bağlantı kurma imkânı sunacak.

Yarım Asra Yaklaşan Miras

TYBA Başkanı H. Serhan Cengiz, show’un Marmaris’teki 47 yıllık köklü bir charter şovu geleneğini kutladığını ifade etti. Bölgedeki ilk charter şovu, 1979 yılında Jim ve Jill Anderson tarafından başlatılmıştı. Marmaris’te büyüyen Anderson ailesinin bölgedeki denizcilik camiasıyla olan bağı, bugün TYBA tarafından yaşatılıyor.

Pandemi nedeniyle ara verilen iki yıl hariç, bu gelenek neredeyse elli yıldır devam ediyor. Türkiye’deki charter show geleneği, dünyada halen devam eden en eski ikinci organizasyon olarak kabul ediliyor (ilki Antigua Charter Yacht Show). Bu mirasa saygı duruşu niteliğinde, TYBA Anderson ailesini temsilen Kateryna Anderson’ı onur konuğu olarak etkinliğe davet etti.

Sektörün Kalbi Marmaris’te Atacak

Etkinlik, tarihi Marmaris Kalesi’nin gölgesinde, Türk yatçılığını temsil eden en seçkin ticari charter yatlarını sergileyecek. Brokerler için yatları denetleme, mürettebatla tanışma ve uluslararası charter pazarındaki profesyonel ilişkileri güçlendirme açısından ideal bir platform olacak.

Katılımcılar, yat incelemelerinin yanı sıra Marmaris’in eşsiz koylarını, canlı marina atmosferini ve dünyaca ünlü restoranlarını da keşfetme fırsatı bulacak.

7.TYBA Yacht Charter Show’a ilişkin kayıt detayları, etkinlik rehberi ve katılım koşulları için www.tybachartershow.com adresi ziyaret edilebilir.