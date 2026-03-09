Denizci Fenerbahçeliler Derneği İftar Yemeğinde Bir Araya Geldi

İftarda Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Başkan Vekili Murat Salar, eski yöneticiler Hakan Safi ile Tahir Kıran, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Köz, Ertan Torunoğulları, Ali Gürbüz, Cem Ciritci, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ozan Vural, Ufuk Şansal, Eren Ergen ve İlyas Yılmaz yer aldı. Denizci Fenerbahçeliler Derneği Yönetiminin de tam kadro olarak katıldığı geceye denizci Fenerbahçeliler büyük ilgi gösterdi.

Denizci Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Barış Türkmen iftar programında yaptığı konuşmada 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı ve derneğin yönetim kurulunda 4 kadın üye olduğunu belirtti. Barış Türkmen, dernekte kadın üye sayısının da yüksek olduğunu söyleyerek, “Kadınların yönetim kurullarında sayılarının artmasının gerektiğini” vurguladı.

Türkmen konuşmasında şunları söyledi: “Bu mübarek ay, dayanışmanın, merhametin duygularımızı pekiştirdiği, sabrın en çok gerektiği bir aydır. Biz Fenerbahçeliler olarak bunu çok iyi bilen taraftar topluluğuyuz. Hep sabrettik. İnşallah bu mübarek ay bu sene İslam dünyasına huzur, Fenerbahçe’mize başarı ve şampiyonluk getirir. Komşu ülkelerde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen var gücümüzle hem ülkemize hem sektörümüze hem Fenerbahçe’mize hizmet etmeye devam edeceğiz”. Kısaca kuruluş hikayelerine de değinmek istediğini belirten Başkan Barış Türkmen, 2018 yılında birkaç kişilik Whatsapp grubunda bir araya geldiklerini, kısa zamanda 730 kişiye ulaştıklarını söyledi. Kısa süre sonra da dernek haline geldiklerini belirten Barış Türkmen “Kulübe bağlı 177 akreditasyonu olan derneklerden biriyiz. Şu anda üye sayımız 380. Herkesi derneğimize almıyoruz. Ekmeğini denizcilikten kazanan, Fenerbahçeli olan kişileri derneğe üye yapıyoruz. Denizci Fenerbahçeliler olarak biz armatörüz, acenteyiz, tedarikçiyiz, gemi brokeriyiz, tersaneciyiz. 380 kişinin 250 kişiye yakını kongre üyesi. Kardeşimiz, eşimiz, çocuklarımız kısacası ailelerimizle birlikte bine yakın kongre üyesine sahibiz” şeklinde konuştu.”

İki sezondur tekerlekli basketbol takımının sponsoru olduklarını da hatırlatan Barış Türkmen, Fenerbahçe’nin “Her Deplasman Bir Okul” projesinin finansörlerinden olduklarını da kaydetti. Türkmen; “Birçok okulda bu projemizi gerçekleştirdik. Başkanımız ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte birçok okulda bu paylaşımları yaptık. O çocukların gözlerindeki mutluluğu gördük. Bunu görmek çok güzel, nice şampiyonluklara bedel. Bundan sonraki deplasmanlarda da Denizci Fenerbahçeliler olarak o okullara gideceğiz ve o hediyeleri dağıtacağız” dedi.

İftar yemeğinde konuşan Sadettin Saran da derneklerin sarı-lacivertli kulüp açısından çok önemli olduğunu belirtti. Derneklerin yüzde 99'unun erkek üyelerden oluştuğuna dikkati çeken Saran “Bir kız babası olarak dikkat ediyorum, derneklerin genelinde erkek üyeler var. Bu sebeple kadın üye sayısının fazla olduğu Denizci Fenerbahçeli Derneği’ni kutluyorum” dedi. Derneklerin Fenerbahçe’nin yapı taşlarından biri olduğunu vurgulayan Saran sözlerini şöyle noktaladı: “Dünyanın dört bir yanında derneklerimiz var. Fenerbahçe için kimin elini taşın altına koyduğunu ben ve arkadaşlarım görüyoruz. Seçim zamanında 'Her deplasmanda bir okula gideceğiz' demiştik. Bu çabamıza Denizci Fenerbahçeliler Derneği çok destek verdi. Sizlere bu konuda teşekkür ediyorum. İnşallah şampiyonluğu da beraber kutlarız.”

Gecenin onur konuğu olan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Salar ise dernek üyeleriyle bir araya gelerek kulübün güncel finansal projeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.



