Arkas Lojistik “Orta Koridor” Çözümlerini Devreye Aldı

Bu gelişme tedarik zincirlerinde alternatif taşıma koridorlarının önemini bir kez daha ortaya koydu. Bu süreçte Türkiye’nin merkezinde yer aldığı Orta Koridor, Asya ile Avrupa arasındaki ticarette stratejik bir alternatif olarak yeniden öne çıktı.

Arkas Lojistik Grubu, küresel ticarette yaşanan gelişmeleri yakından takip ederek başta Çin ve Hindistan olmak üzere Uzak Doğu çıkışlı yükler için farklı taşıma modellerini ve alternatif güzergâhları devreye aldı. Şirket, ithalat ve ihracat yüklerinde Orta Doğu ve Uzak Doğu hatlarında servislerini farklı lojistik koridorları üzerinden sürdürmeye devam ediyor.

Orta Doğu’ya karayolu hizmeti

Arkas Lojistik Grubu, bölgedeki gelişmeler doğrultusunda Orta Doğu operasyonlarını genişleterek Türkiye’den çıkışlı karayolu taşımacılığı hizmetini devreye aldı. Türkiye’nin farklı illerinden alınan yükler, şirketin güçlü operasyon ağı ve saha organizasyonu sayesinde Orta Doğu’daki hedef pazarlara güvenli ve planlanabilir şekilde ulaştırılıyor. Bu operasyonla Arkas Lojistik, ihracatçı firmalara daha esnek lojistik seçenekleri sunarken Türkiye ile Orta Doğu arasındaki ticaret akışının kesintisiz şekilde devam etmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Orta Koridor üzerinden Çin-Türkiye-Avrupa

Arkas Lojistik’in devreye aldığı çözümlerden biri Orta Koridor üzerinden gerçekleştirilen demiryolu, karayolu ve denizyolu entegrasyonuna dayalı taşımalar. Bu modelde Çin’den demiryolu ile Kazakistan’ın Aktau Limanı’na ulaşan yükler, feeder gemilerle Hazar Denizi’ni geçerek Azerbaycan Bakü’deki Alat Limanı’na geliyor. Buradan yeniden demiryolu ile Gürcistan Tiflis üzerinden Kars’a ulaşan yükler Türkiye içinde demiryolu ile İzmit’e taşınıyor. İzmit’ten ise demiryolu veya karayolu seçenekleriyle Avrupa’ya sevk ediliyor. Bu hat üzerinden Çin’den Avrupa’ya demiryolu taşımalarında transit süre ortalama 35–40 gün seviyesinde gerçekleşiyor.

Rail-Truck ve Truck-Air Çözümleri

Arkas Lojistik’in sunduğu çözümler arasında Rail–Truck modeli de yer alıyor. Bu modelde Çin’den demiryolu ile Türkiye’ye ulaşan yükler İzmit’te tenteli tırlara aktarılıyor ve karayolu ya da Ro-Ro bağlantılarıyla Avrupa’da nihai teslim noktalarına ulaştırılıyor. Zaman hassasiyeti yüksek yükler için geliştirilen bir diğer çözüm ise Truck–Air modeli. Bu modelde Çin ile Özbekistan arasındaki taşıma karayolu ile gerçekleştiriliyor, Özbekistan’dan Türkiye’ye ise havayolu kullanılıyor. Böylece transit süre yaklaşık 12 güne kadar düşürülebiliyor.

Hindistan-Azerbaycan için alternatif rota

Arkas Lojistik ayrıca Hindistan-Azerbaycan yükleri için de alternatif operasyon planları uyguluyor. Hindistan’dan gelen yükler Süveyş Kanalı üzerinden Mersin’e ulaştıktan sonra karayolu ile bölge ülkelerine sevk edilebiliyor. Alternatif olarak İstanbul üzerinden Gürcistan’ın Poti Limanı bağlantılı çözümler de sunuluyor.

Arkas Lojistik Grubu yaşanan gelişmelerin küresel ticarette güvenli ve sürekliliği olan lojistik hatlarının önemini bir kez daha gösterdiğini belirterek, değişen koşullara hızlı uyum sağlayan operasyon modelleri ile müşterilerine kesintisiz hizmet sunmaya devam edeceklerini ifade etti. Arkas Lojistik Grubu, güçlü uluslararası ağı ve multimodal taşıma çözümleriyle küresel tedarik zincirlerinde oluşabilecek risklere karşı alternatif rota ve operasyon modelleri geliştirmeyi sürdürüyor.