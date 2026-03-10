Tamer Kıran Samsun’da Vali Orhan Tavlı’yı Ziyaret Etti, Üyelerle İftarda Buluştu

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve oda heyeti, 4 Mart 2026 Çarşamba günü Samsun Valisi Orhan Tavlı’yı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarete Samsun İlkadım Kaymakamı Abdulkadir Demir, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun Bölge Liman Başkanı Muhammet Özçelik, Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ayhan Coşkuner, Serbest Bölge Müdürü Ferhat Dalgın ile İMEAK Deniz Ticaret Odası Samsun Temsilcisi İskender Yağız da katıldı.

Tamer Kıran ve beraberindeki heyet, Valilik ziyaretinin ardından İMEAK Deniz Ticaret Odası Samsun Temsilciliği tarafından düzenlenen iftar programında il protokolü ve Samsunlu oda üyeleriyle bir araya geldi.

İftar programında sektör temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunulurken, bölgedeki denizcilik faaliyetleri ve sektöre ilişkin konular da değerlendirildi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası heyetinde Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Taylan Kalkavan, Yönetim Kurulu Üyeleri Burak Akartaş, İsmail Görgün ve Ahmet Can Bozkurt, Meclis Üyesi Ali Avcı, Genel Sekreter İsmet Salihoğlu ile Genel Sekreter Yardımcısı Muhammet Alper Keçeli yer aldı.