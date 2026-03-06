Asyaport’ta Kıyı Elektriği Sistemiyle 5 Bin Ton Karbon Emisyonu Önlendi

Gemilerin enerji ihtiyaçlarını limanda bekleme sırasında karadan elektrikle karşılayarak karbon emisyonunu azaltmayı hedefleyen tesis, 2024 yılının Ekim ayında hizmete alındı. İlk olarak MSC OSCAR isimli gemiye enerji verilerek kullanılmaya başlanan sistem kapsamında bugüne kadar 110 gemiye toplam 6 milyon kilovatsaat (kWh) elektrik sağlandı.

Kıyı elektriği yatırımı sayesinde geçen yıl yaklaşık 1500 ton dizel yakıt tasarrufu elde edilirken, bunun sonucunda yaklaşık 5 bin ton karbondioksit emisyonu engellendi.

Asyaport Planlama ve Teknik Hizmetler Müdürü Besim Dönmez, limanın sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Asyaport’un Türkiye’nin transit konteyner hacminin yüzde 44’ünü tek başına gerçekleştirdiğini ifade eden Dönmez, son iki yıldır Türkiye’de en fazla konteyner elleçleyen liman unvanını koruduklarını söyledi.

Onshore Power Supply (OPS) sistemi olarak adlandırılan gemileri karadan elektrikle besleme sisteminin Türkiye’de ilk kez Asyaport’ta uygulandığını belirten Dönmez, sistemin hem çevresel hem de sosyal açıdan önemli katkılar sağladığını dile getirdi.

Gemi Elektrik Besleme Tesisi sayesinde gemi başına ortalama 40 saat boyunca karadan elektrik ikmali gerçekleştirildiğini aktaran Dönmez, altyapının aynı anda 9 gemiye enerji verebilecek kapasiteye sahip olduğunu ifade etti.

Dönmez ayrıca sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında limanda 3 binden fazla güneş paneli kurulduğunu, ekipmanların elektrikliye dönüştürüldüğünü ve çevre dostu uygulamaların sürdürüldüğünü belirtti.

Limanın yanında bulunan Gündal Plajı’nın su kalitesinin “mükemmel” olarak tescillenmesinin çevresel duyarlılığın göstergesi olduğunu ifade eden Dönmez, 2026 yılında tamamlanması planlanan rıhtım uzatma projesiyle kapasitenin 4 milyon TEU’ya çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti. Ayrıca geleceğin yakıt teknolojileri arasında yer alan hidrojen ve amonyak sistemlerinin de yakından takip edildiğini söyledi.

2030 yılı hedefleri kapsamında kurulması planlanan rüzgar türbinleriyle yıllık yaklaşık 50 milyon kilovatsaat enerji ihtiyacının tamamının yenilenebilir kaynaklardan karşılanmasının amaçlandığı bildirildi.

