AVS, Vefa Kıraathanesi ile Üçüncü Kez İftar Sofrasında Buluştu

Pendik Belediyesi iş birliğiyle Vefa Kıraathanesi üyelerine özel olarak organize edilen etkinlik, Pendik Gençlik Kampı’nda gerçekleştirildi.

Yaklaşık 250 davetlinin katıldığı iftar programında konuklar, AVS Catering’in deneyimli şefleri tarafından özenle hazırlanan menü ile ağırlandı. AVS gönüllü çalışanlarının da destek verdiği organizasyonda misafirlere sıcak bir misafirperverlik sunulurken, akşam boyunca samimi sohbetler ve keyifli anlar yaşandı.

Gecede Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Emil, Pendik Sosyal Hizmetler Müdürü Ümit Ay ve Vefa Kıraathanesi Şefi Nazan Kangal, organizasyona katkılarından dolayı AVS Yönetim Kurulu Başkanı Abdülvahit Şimşek ve eşi Hülya Şimşek’e anlamlı bir hediye takdim etti. Bu özel an, geceye ayrı bir anlam katarken etkinliğin en dikkat çekici anlarından biri oldu.

Pendik Belediyesi tarafından 65 yaş ve üzeri bireylerin aktif ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine destek olmak amacıyla kurulan Vefa Kıraathanesi, yüzlerce üyesine ergoterapi, hobi faaliyetleri, sosyal etkinlikler, kişisel bakım hizmetleri, danışmanlık ve periyodik sağlık kontrolleri gibi çeşitli hizmetler sunarak önemli bir sosyal destek merkezi olarak faaliyet gösteriyor.

AVS, sosyal sorumluluk anlayışı doğrultusunda toplumun farklı kesimlerine dokunan projelere destek vermeye devam ediyor. Vefa Kıraathanesi ile üçüncü kez gerçekleştirilen bu iftar organizasyonu da, dayanışma ve vefa duygusunun güçlü bir göstergesi olarak anlamlı bir buluşmaya sahne oldu.