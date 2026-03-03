Tekirdağ'da Su Ürünlerine Sıkı Denetim

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri'ne bağlı Su Ürünleri Kontrol Ekipleri, su ürünlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve kayıt dışı avcılığın önüne geçilmesi amacıyla kent genelinde eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. Ekipler tarafından balık satış noktaları, soğuk hava depoları ve nakil araçları kontrol edilirken, av araç ve gereçleri de detaylı şekilde incelendi.

Denetimlerde ürünlerin boy yasaklarına uygunluğu, avlanma sezonu kurallarına riayet edilip edilmediği, etiket ve izlenebilirlik bilgileri ile hijyen şartları titizlikle kontrol edildi. Mevzuata aykırı faaliyet tespit edilmesi halinde idari yaptırımlar uygulanacağı belirtilirken, yasa dışı avcılıkla mücadelede caydırıcılığın artırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Yetkililer, deniz ve iç sularda biyolojik çeşitliliğin korunmasının hem ekosistem hem de ekonomik sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, "Denizden sofraya gıda güvenilirliği için sahadayız" mesajını verdi.



Vira Haber