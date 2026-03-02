İstanbul9 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. İran, ABD’ye Ait USS Abraham Lincoln Uçak Gemisine Füze Saldırısı Düzenledi
İran, ABD’ye Ait USS Abraham Lincoln Uçak Gemisine Füze Saldırısı Düzenledi

İran, ABD’ye Ait USS Abraham Lincoln Uçak Gemisine Füze Saldırısı Düzenledi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisine füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

A+A-

Orta Doğu’da çatışmalar devam ediyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisine füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Devrim Muhafızları Ordusu, uçak gemisinin dört balistik füze ile hedef alındığını belirterek, "Kara ve deniz, terörist saldırganların mezarlığı haline gelecektir" dedi.
ABD tarafından söz konusu saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Vira Haber


Bu haber toplam 111 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.