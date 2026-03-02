İran, ABD’ye Ait USS Abraham Lincoln Uçak Gemisine Füze Saldırısı Düzenledi
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisine füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı.
A+A-
Orta Doğu’da çatışmalar devam ediyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisine füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Devrim Muhafızları Ordusu, uçak gemisinin dört balistik füze ile hedef alındığını belirterek, "Kara ve deniz, terörist saldırganların mezarlığı haline gelecektir" dedi.
ABD tarafından söz konusu saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Vira Haber
Bu haber toplam 111 defa okunmuştur
Etiketler : İran, ABD, USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi, İran Devrim Muhafızları Ordusu
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.