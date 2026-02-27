İMEAK Deniz Ticaret Odası ve Denizcilik Camiası Geleneksel İftarda Buluştu

İftar programı; İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Türk Armatörler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ergenç ve S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Taylan Kalkavan’ın ev sahipliğinde yapıldı.

Denizcilik camiasını bir araya getiren programa; son Başbakan Binali Yıldırım, TBMM eski Başkanı İsmet Yılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü Osman Kan, İstanbul Vali Yardımcıları Fahrettin Göncü ile Ünal Kılıçarslan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstanbul Tersane Komutanı Tuğamiral Recep Erdinç Yetkin, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Nafiz Arıca, Meclis Başkanı Başaran Bayrak, yönetim kurulu üyeleri, şube yönetimleri, meslek komiteleri başkan ve üyeleri ile sektör temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen program, denizcilik sektörünün önde gelen isimlerini aynı sofrada buluştururken, birlik ve beraberlik mesajlarının öne çıktığı bir buluşma oldu.

Vira Haber