Denizcilik Zirvesi İlk Kez Cruise Gemisinde

15–18 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek zirve, ilk kez deniz üzerinde, kapalı devre bir iş ağı formatında düzenlenecek. Klasik konferans ve fuar konseptlerinden ayrışan bu yeni yapı, sektör temsilcilerini aynı platformda kesintisiz bir etkileşim ortamında bir araya getirmeyi hedefliyor.

Program kapsamında katılımcılar aynı gemide buluşturularak 72 saatlik kapalı devre bir iş ağı ortamı oluşturulacak. Önceden planlanmış B2B görüşmeler, sektör panelleri ve birebir temas alanları sayesinde satın almacılar ile tedarikçilerin doğrudan ve verimli bağlantılar kurması hedefleniyor.

Organizasyon çerçevesinde Selectum Blu Cruises filosunda yer alan Blu Sapphire gemisi, dört gün boyunca tamamen zirveye tahsis edilecek. Etkinlikte 90’ın üzerinde küresel satın almacı ile 120’den fazla tedarikçinin yer alması planlanırken, 44 farklı alt sektörden 200’ü aşkın şirketin katılım göstermesi bekleniyor.

“Kruvaziyer Sadece Turizm Değil, Stratejik Bir İş Platformu”

Cruise gemilerinin yalnızca turizm değil, aynı zamanda yüksek verimli ticari buluşmalar için de stratejik bir zemin sunduğunu belirten Sea Genesis Group yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yazıcı, “Cruise gemileri yalnızca tatil konseptiyle değerlendirilmemeli. Doğru planlama ile bu platformlar yüksek verimli ticari organizasyonlara ev sahipliği yapabilir. Denizcilik sektörünün paydaşlarını deniz üzerinde buluşturmak hem sembolik hem de stratejik bir adımdır” dedi.