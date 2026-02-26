Balık Tutmak İçin Gittiği Dalga Kıranda Düşerek Mahsur Kaldı

Olay, saat 12.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Balıkçı Barınağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşı ile balık tutmak için Balıkçı Barınağı'na gelen Atilla Toprak (65), mendireğin deniz kısmına geçti. Dalga kıranın üzerinden kayarak düşen Toprak kayalıkların arasına sıkıştı. Durumu fark eden yaşlı adamın arkadaşı Tarık Çetin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı



"Ayağı kayıp düştü"

Atilla Toprak ile balık tutmak için bölgeye gelen ve 112'yi arayarak yardım isteyen arkadaşı Tarık Çetin, "Amcamızla balık tutmaya gelmiştik. Ben çantaları koyarken arkamdan geliyordu. Maalesef böyle bir talihsizlik oldu. Ayağı kaydı, düştü. Ben 112'yi, AFAD'ı, Sahil Güvenliği aradım. Maalesef böyle bir şey oldu" dedi.

