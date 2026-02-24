Esenyel Partners, Great Place To Work Sertifikası’nı Almaya Hak Kazandı

Great Place to Work® Enstitüsü tarafından yürütülen ve doğrudan çalışan geri bildirimlerine dayanan değerlendirme süreci sonucunda verilen sertifika; güven, saygı, adalet, gurur ve aidiyet duygusu gibi iş yeri kültürünün temel unsurlarını başarıyla hayata geçiren kurumlara veriliyor.

Kurulduğu günden bu yana deniz hukuku başta olmak üzere hukukun her alanında faaliyet gösteren ve danışmanlık hizmeti sunan Esenyel Partners, güçlü teknik kapasitesini insan odaklı yönetim anlayışıyla birlikte konumlandırarak sürdürülebilir bir çalışma kültürü oluşturmayı hedefliyor. Büro bünyesinde hayata geçirilen şeffaf performans sistemleri, yapılandırılmış geri bildirim süreçleri, kariyer gelişimini destekleyen programlar ve kapsayıcı çalışma politikaları, çalışan bağlılığını güçlendiren temel unsurlar arasında yer alıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Esenyel Partners Kurucu Ortağı Selçuk Esenyel, sertifikanın yalnızca bir insan kaynakları başarısı olmadığını, kurum kültürünün bir yansıması olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Denizcilik sektörü yüksek uzmanlık, hız ve koordinasyon gerektiren bir alan. Bu dinamik yapı içinde sürdürülebilir başarının temelinde güçlü ekipler ve güvene dayalı bir çalışma ortamı yer alıyor. Great Place to Work® Sertifikası, çalışanlarımızın doğrudan geri bildirimleriyle şekillenen bir değerlendirme sürecinin sonucudur. Bu bizim için yalnızca bir unvan değil, birlikte inşa ettiğimiz çalışma kültürünün uluslararası ölçekte tescil edilmesidir.”

Esenyel Partners, teknik uzmanlığın yanı sıra çalışan gelişimini destekleyen uygulamalarıyla da öne çıkıyor. Üniversitelerle yürütülen iş birlikleri, genç hukukçuların mesleğe hazırlanmasını hedefleyen mentorluk süreçleri, ulusal ve uluslararası mesleki organizasyonlara aktif katılım ve teknoloji yatırımları, büro içinde öğrenen ve gelişen bir yapı oluşturulmasına katkı sağlıyor.

Uluslararası denizcilik kuruluşlarında üstlenilen aktif roller ve Türkiye’de deniz hukuku alanındaki kurumsal temsil gücüyle dikkat çeken Esenyel Partners, elde ettiği bu sertifikayla yalnızca hukuki hizmet kalitesini değil, kurumsal çalışma ortamını da uluslararası standartlara taşıdığını ortaya koyuyor.

Great Place to Work® Sertifikası, Esenyel Partners’ın denizcilik sektöründeki lider konumunu, güçlü ekip yapısı ve sürdürülebilir kurum kültürü ile desteklediğini gösteren önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.