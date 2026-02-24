Türkiye İhracatının Yüzde 8'i Aliağa'dan

Toplantıda Aliağa limanlarının 2025 yılı 12 aylık performansı, 2026 yılının Ocak ayı verileri, sektörel gelişmeler ve eğitime yönelik destekler ele alındı.

Toplantıda konuşan İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, Aliağa limanlarının Türkiye genelindeki konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gemi uğrak sayısı 6 bin 224 oldu

Şimşek, 2025 yılında Aliağa limanlarına uğrak yapan gemi sayısının 6 bin 224 olduğunu belirterek, 2024 yılının aynı döneminde bu sayının 6 bin 86 olarak kaydedildiğini söyledi. Gemi sayısında yüzde 2,27 artış yaşandığını ifade eden Şimşek, Aliağa'nın Kocaeli'nin ardından ikinci sırada yer aldığını kaydetti.

Aliağa limanlarına gelen gemi sayısının 2011 yılından bu yana artış eğiliminde olduğunu aktaran Şimşek, 2011-2025 döneminde gemi sayısının yüzde 24,90 oranında arttığını bildirdi.

Ege Bölgesi liman başkanlıkları bazında 2025 verilerine de değinen Şimşek, İzmir Limanı'na 1.337, Dikili Limanı'na ise 304 gemi uğradığını belirtti. Dikili Limanı'nda gemi sayısının yüzde 60 arttığını, İzmir Limanı'nda ise yüzde 12,56 azalış yaşandığını ifade etti.

Net tonda 88,7 milyon ton

Aliağa limanlarında 2025 yılında elleçlenen net ton miktarının 88 milyon 699 bin 276 ton olduğunu açıklayan Şimşek, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,80 artış gerçekleştiğini söyledi. Aliağa limanlarının 2025 yılını net tonda lider tamamladığını kaydetti. Net ton elleçleme miktarının son 20 yılda yaklaşık üç kat arttığını belirten Şimşek, 2025 yılında 88,7 milyon tona ulaşıldığını bildirdi.

Yükleme net tonunun 2025 yılında 35 milyon 871 bin 916 ton olarak gerçekleştiğini ifade eden Şimşek, geçen yıla göre yüzde 4,84 artış sağlandığını ve liderliğin sürdüğünü söyledi. Boşaltma net tonunun ise 52 milyon 827 bin 360 ton olduğunu, bu kalemde yüzde 3,10 artış yaşandığını dile getirdi.

İhracat 20 yılda yüzde 288 arttı

Şimşek, 2004 yılında yaklaşık 9,2 milyon ton olan ihracat yüklemesinin 2025 itibarıyla 35,9 milyon tona ulaştığını, 20 yılda yüzde 288 artış gerçekleştiğini belirtti.

Aliağa Gümrük Müdürlüğü'nün 2020 yılında 12,6 milyar dolar olan ihracat hacmini 2025 sonunda 21,8 milyar dolara çıkardığını ifade eden Şimşek, beş yılda yüzde 72,5 büyüme sağlandığını kaydetti.

İthalat tarafında ise 2004 yılında 17,4 milyon ton olan boşaltma miktarının 2025 yılında 52,8 milyon tona yükseldiğini belirten Şimşek, Aliağa Gümrük Müdürlüğü'nün 2020'de 8,5 milyar dolar olan ithalat tutarının 2025'te 13,5 milyar dolara ulaştığını ve gümrük müdürlükleri arasında 8'inci sırada yer aldığını söyledi.

Türkiye ihracatının yüzde 8'i Aliağa'dan

Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 8'inin Aliağa Gümrük Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiğini aktaran Şimşek, 2025 yılında Türkiye genel ihracatının 273 milyar doları, ithalatının ise 365 milyar doları aştığını bildirdi. Toplam 638 milyar dolarlık dış ticaretin yüzde 5,5'ine karşılık gelen 35,3 milyar dolarlık bölümünün Aliağa'dan gerçekleştiğini ifade etti. 2025 yılında Aliağa limanlarında elleçlenen konteyner trafiğinin 1 milyon 701 bin 274 TEU olarak gerçekleştiğini belirten Şimşek, geçen yıla göre yüzde 19,72 azalış yaşandığını ve Aliağa'nın 5'inci sırada yer aldığını söyledi.

2026'nın ilk ayında 7,4 milyon ton net elleçleme

2026 yılının Ocak ayı verilerine ilişkin bilgi veren Şimşek, Aliağa limanlarında 119 bin 146 TEU konteyner elleçlendiğini, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,56 azalış yaşandığını belirtti.

Ocak ayında toplam gross ton elleçleme miktarının 10 milyon 174 bin 624 ton olduğunu kaydeden Şimşek, net tonun ise 7 milyon 414 bin 395 ton olarak gerçekleştiğini ifade etti. Net tonda Aliağa'nın liderliğini sürdürdüğünü söyledi. Ocak ayında yükleme net tonunun 2 milyon 636 bin 169 ton olduğunu ve geçen yıla göre yüzde 9,85 azalış yaşandığını belirten Şimşek, boşaltma net tonunun ise 4 milyon 778 bin 226 ton olarak kaydedildiğini ve bu kalemde yüzde 0,80 artış sağlandığını dile getirdi. Ocak ayında Aliağa limanlarına 460 gemi uğrak yaptığını açıklayan Şimşek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,88 azalış yaşandığını ve Aliağa'nın Kocaeli'nin ardından ikinci sıradaki yerini koruduğunu sözlerine ekledi.

Toplantıya; Aliağa Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Tugay Peker, Aliağa Bölge Liman Başkanı Günhur Şanlı, Aliağa Deniz Liman Şube Müdürü Kadir Sonocak ile Aliaport Liman Hizmetleri A.Ş. Müdürü Faruk Altun da katıldı.

Vira Haber