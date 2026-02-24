İki Ayda Gelen Yağış Barajı Doldurdu: Seyhan Nehri Coştu

Artan su seviyesi nedeniyle baraj kapakları açılırken, kuru dereye dönen Seyhan Nehri'ndeki su seviyesindeki değişim dron ile görüntülendi.

Adana'da son iki ayda 1 yıl 3 aylık yağmur yağdı. Yağışlarla birlikte Seyhan Baraj Gölü'nde doluluk oranı yüzde 75'e ulaştı. Artan su seviyesi nedeniyle baraj kapakları açılırken, kuru dereye dönen Seyhan Nehri'ndeki su seviyesinde arttı.

27 Aralık 2025 günü çekilen görüntülerde nehir yatağının büyük bölümünün kuru olduğu görülürken, 24 Şubat 2026 tarihinde çekilen görüntülerde ise nehrin tamamen suyla kaplandığı gözlendi. İki ayda yaşanan değişim vatandaşları sevindirirken, bazı vatandaşlar nehir kenarında yürüyüş yapıp baraj kapaklarından akan suyun önünde özçekim yaptı.



Sefa Akın ise bir süre önce nehrin kuru olduğunu ifade ederek, "Bir ay öncesine kadar kuruydu. Barajlarda suyu tutuyorlardı. Şu an baraj doluluk oranı neredeyse yüzde 90'a vardı. Gelecek yağmurlardan dolayı tedbir amaçlı suyu bırakmak zorundalar. Seyhan Nehri coştu. Tarihinde nadir olaylardan bir tanesi. Bu hali çok güzel. Önceki hali kuru ve yosunluydu" diye konuştu.

Serkan Akbulut da yağışların bereket getirdiğini belirterek, "Bu sene bereket ve bolluk var. Ama bunun önleminin alınması lazım. Yeni barajlar gerekiyor. Bu su akıp denize gidiyor. Bir ay öncesine kadar Sevgi Adası'na yürüyerek gidiyorduk. Seyhan Nehri ise kuruydu. Şimdi suyumuz bol. Bir yıllık yağmur neredeyse 4 günde yağdı. Bereketli bir sene olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Vira Haber