Esko Marine’den Enerji Verimliliği İçin Yeni İş Birliği

Artan yakıt maliyetleri ve IMO’nun 2030/2050 emisyon hedefleri doğrultusunda gemilerde enerji verimliliğini artırmaya yönelik retrofit çözümler önem kazanıyor. Bu kapsamda ESKO Marine, dünya genelinde denizcilik sektörüne enerji verimliliği çözümleri geliştiren Hong Kong merkezli Haichuank markası ile Türkiye pazarı için resmi temsilcilik anlaşması imzaladı.

Anlaşma ile Haichuank’ın enerji verimliliği çözümlerinin Türkiye’deki tüm teknik ve ticari süreçleri ESKO Marine tarafından yürütülecek. Haichuank bugüne kadar 50’den fazla gemide retrofit projelerini tamamladı; EEXI analizleri, Mewis Duct uygulamaları, yüksek verimli pervane sistemleri ve LED entegrasyonu gibi çözümler sunuyor.

Şirketin verilerine göre enerji verimliliğinde %6’lık optimizasyon, yıllık 1.868 ton CO₂ azaltımı ve yaklaşık 149 bin euro tasarruf sağlıyor. 180 bin DWT’lik bir gemide yapılan çalışmada ise ağır yük koşullarında %28,9’a varan yakıt tasarrufu elde edildi.

ESKO Marine, bu iş birliğiyle Türkiye’de gemi sahiplerine yakıt tüketimini azaltan, emisyon hedeflerine uyum sağlayan ve operasyonel maliyetleri düşüren çözümler sunmayı hedefliyor.