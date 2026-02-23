Ramazan Ayında Balık Satışları Arttı

Ramazan ayında hafif ve sağlıklı beslenmeyi tercih eden vatandaşların balığa yönelmesi, tezgâhlardaki hareketliliği artırdı. Sabahın erken saatlerinden itibaren semtlerde kurulan pazara gelen vatandaşlar, taze balık alabilmek için yoğunluk oluşturdu. Balığın tezgahlardaki satış fiyatının ise türüne göre 100-500 TL arasında değiştiği belirtildi. İlgiden yoğun olan esnaf balığın iftar sofralarını taçlandırdığını ifade ettiler.

Esnaflar Ramazan ayı boyunca talebin artarak devam etmesini beklediklerini ifade etti.

Vatandaşlar hem uygun fiyat hem de taze ürün bulabilmek adına balık pazarını tercih ettiklerini dile getirirken, Ramazan sofralarında balığın önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.



Pazara balık almaya gelen müşteri Mehmet Gültekin, fiyatların uygun olduğunu vurguladı.

Vira Haber