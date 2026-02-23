Avcılık Denetimlerinde Ceza Yağdı: 2,6 Milyon TL’yi Aştı

İl genelinde yapılan kontrollerde toplam 2 milyon 642 bin TL idari para cezası uygulandı.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yürütülen denetimler kapsamında karaya çıkış noktaları, nakil vasıtaları, yol güzergahları, deniz sahası ve balıkçı gemileri mercek altına alındı. Ayrıca iç sularda, soğuk hava depolarında, toplu tüketim yerlerinde, balık hallerinde, perakende satış noktalarında ve yetiştiricilik tesislerinde kapsamlı kontroller gerçekleştirildi.

Yıl boyunca toplam 4 bin 591 denetim ve kontrol yapılırken, mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen kişi ve işletmelere 130 ayrı cezai işlem uygulandı. Denetimler sonucunda kesilen idari para cezalarının toplamı 2 milyon 642 bin TL olarak kayıtlara geçti.



Vira Haber