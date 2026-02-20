Rize’de Dev Dalgalar Karadeniz Sahil Yolu'na Ulaştı

Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Yaka Mahallesi’nde Karadeniz sahil yolunda fırtına etkili oldu. Şiddetli rüzgar ve dalga nedeniyle yola ulaşan deniz suyu, bazı bölümlerin sular altında kalmasına yol açtı. Dalgaların yol seviyesini aşması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bölgede trafik akışında aksamalar meydana geldi. Aynı bölgede bulunan sosyal yaşam alanı da dalgalardan nasibini aldı.

Vira Haber