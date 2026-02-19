Manavgat'ta Dev Dalgalar Titreyengöl'ü Denizle Birleştirdi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde şiddetli fırtınanın sebep olduğu dev dalgalar Titreyengöl'de saat kulesinin bulunduğu bölgenin göle dönmesine ve Titreyengöl'ün denizle birleşmesine neden oldu.
Manavgat'ta etkili olan yağışların ardından barajlardan bırakılan su Manavgat Irmağının ve Titreyengöl'ün su seviyesinin yükselmesine neden olurken, şiddetli fırtınanın sebep olduğu dev dalgalar saat kulesinin bulunduğu alanın göle dönmesine ve Titreyengöl'ün deniz ile birleşmesine neden oldu. Manavgat Irmağından gelen suyun artması nedeniyle Titreyengöl çevresinde bulunan yürüyüş yolları sular altında kaldı.
Görsel şölen oluşturdular
Titreyengöl'de su seviyesinin yükselmesinin ardından sürüler halinde gelen Sakar Meke'ler, Titreyengöl'ün üzerinde görsel bir şölen oluştururken, vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kayda aldı. Eşiyle birlikte Titreyegöl'e gelen bir vatandaş, Denizin geri gönderdiği atık yığınlarını göstererek, bunun insan eseri olduğunu, doğayı kirletmenin sonucu olduğunu söyledi.
