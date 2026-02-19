Manavgat'ta Dev Dalgalar Titreyengöl'ü Denizle Birleştirdi

Manavgat'ta etkili olan yağışların ardından barajlardan bırakılan su Manavgat Irmağının ve Titreyengöl'ün su seviyesinin yükselmesine neden olurken, şiddetli fırtınanın sebep olduğu dev dalgalar saat kulesinin bulunduğu alanın göle dönmesine ve Titreyengöl'ün deniz ile birleşmesine neden oldu. Manavgat Irmağından gelen suyun artması nedeniyle Titreyengöl çevresinde bulunan yürüyüş yolları sular altında kaldı.

