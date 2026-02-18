Gemlik'te Deniz Taştı, Sahil Yolu Sular Altında Kaldı

O anlar dron ile havadan görüntülendi. Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde Marmara Denizi'nde etkili olan kuvvetli fırtına ve yoğun gelgit nedeniyle deniz seviyesi yükseldi. Kıyıya vuran dev dalgalar sahil şeridini aşarak yolu kapladı, bazı bölgelerde su seviyesi kaldırım ve iş yerlerinin önüne kadar ulaştı.

Deniz taşkını nedeniyle sahil yolu ulaşıma kapanırken, mahalle sakinleri zor anlar yaşadı. Araçların ilerlemekte güçlük çektiği bölgede vatandaşlar güvenli alanlara çekildi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, taşkın yaşanan noktalarda güvenlik önlemleri alırken su tahliye ve temizlik çalışmalarına başladı.



Yetkililer, olumsuz hava şartları devam ettiği sürece vatandaşların sahil kesimlerinden uzak durmaları yönünde uyarılarda bulundu. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Vira Haber