İstanbul13 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Denizi Şehir Çöplüğüne Çevirdiler
Denizi Şehir Çöplüğüne Çevirdiler

Denizi Şehir Çöplüğüne Çevirdiler

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan DP World Evyap limanı adeta şehir çöplüğüne döndü.

A+A-

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan DP World Evyap limanı adeta şehir çöplüğüne döndü. Onlarca evsel atığın denize bırakıldığı görüntü görenleri utandırdı. Yük gemisinden atıldığı tahmin edilen çöplerin deniz üstünde yüzerken kaydedilen görüntüleri görenler tepki gösterdi. Vatandaşlar o anları 'Denizin hali' diyerek kayıt altına aldı.

aw643315-03.jpg

Vira Haber

Bu haber toplam 93 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.