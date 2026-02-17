Denizi Şehir Çöplüğüne Çevirdiler
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan DP World Evyap limanı adeta şehir çöplüğüne döndü.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan DP World Evyap limanı adeta şehir çöplüğüne döndü. Onlarca evsel atığın denize bırakıldığı görüntü görenleri utandırdı. Yük gemisinden atıldığı tahmin edilen çöplerin deniz üstünde yüzerken kaydedilen görüntüleri görenler tepki gösterdi. Vatandaşlar o anları 'Denizin hali' diyerek kayıt altına aldı.
