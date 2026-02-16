Şehir Hatları Vapurunda Panik: Denize Düşen Vatandaşı Sahil Güvenlik Kurtardı
İstanbul'da şehir hatları vapurundan denize düşen vatandaş, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
A+A-
Olay, Üsküdar’dan Beşiktaş’a sefer yapan bir şehir hatları vapurunda meydana geldi. Akam saat 20.00’de vapura binen bir vatandaş, iddiaya göre vapurdan denize düştü. Vapurdaki vatandaşlar büyük panik yaşarken, Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik ekiplerince denizden çıkartılan vatandaş bota alınırken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Vira Haber
Bu haber toplam 97 defa okunmuştur
Etiketler : Şehir Hatları, Vapur, Panik, Sahil Güvenlik
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.