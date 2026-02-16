İstanbul15 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Şehir Hatları Vapurunda Panik: Denize Düşen Vatandaşı Sahil Güvenlik Kurtardı
Şehir Hatları Vapurunda Panik: Denize Düşen Vatandaşı Sahil Güvenlik Kurtardı

Şehir Hatları Vapurunda Panik: Denize Düşen Vatandaşı Sahil Güvenlik Kurtardı

 İstanbul'da şehir hatları vapurundan denize düşen vatandaş, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

A+A-

Olay, Üsküdar’dan Beşiktaş’a sefer yapan bir şehir hatları vapurunda meydana geldi. Akam saat 20.00’de vapura binen bir vatandaş, iddiaya göre vapurdan denize düştü. Vapurdaki vatandaşlar büyük panik yaşarken, Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik ekiplerince denizden çıkartılan vatandaş bota alınırken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Vira Haber


Bu haber toplam 97 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.