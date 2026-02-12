Didim’de Yelken Heyecanı Ödül Töreniyle Sona Erdi

114 sporcunun katılım sağladığı organizasyon, dört gün boyunca büyük heyecana sahne oldu.

Didim’de deniz ve rüzgarla bütünleşen yarışlarda genç sporcular kıyasıya mücadele ederken, organizasyonun kapanışı geniş katılımlı bir törenle yapıldı. Törene Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, Türkiye Yelken Federasyonu Başkan Vekili Hakan Yenigün, Didim Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Yavuz Kol'un yanı sıra sporcular, kulüp yöneticileri, antrenörler, hakemler ve çok sayıda yelken tutkunu katıldı.



Dört gün süren yarışların ardından dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Vira Haber