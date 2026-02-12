Didim’de Yelken Heyecanı Ödül Töreniyle Sona Erdi
Aydın’ın Didim ilçesinde 4-7 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen yelken yarışları, düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.
114 sporcunun katılım sağladığı organizasyon, dört gün boyunca büyük heyecana sahne oldu.
Didim’de deniz ve rüzgarla bütünleşen yarışlarda genç sporcular kıyasıya mücadele ederken, organizasyonun kapanışı geniş katılımlı bir törenle yapıldı. Törene Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, Türkiye Yelken Federasyonu Başkan Vekili Hakan Yenigün, Didim Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Yavuz Kol'un yanı sıra sporcular, kulüp yöneticileri, antrenörler, hakemler ve çok sayıda yelken tutkunu katıldı.
Törende konuşan İl Müdürü Serhat Yığmatepe, Aydın’ın su sporları açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, kentin sahip olduğu kıyı şeridi ve uygun iklim şartlarıyla Türkiye’nin önde gelen su sporları merkezlerinden biri olma yolunda ilerlediğini ifade etti. Didim’de 114 sporcunun azim ve heyecanına tanıklık ettiklerini kaydeden Yığmatepe, gençlerin spora olan ilgisi ve disiplininin gurur verici olduğunu vurguladı. Organizasyonda emeği geçen federasyon, belediye ve tüm paydaşlara teşekkür eden Yığmatepe, dereceye giren sporcuları tebrik ederek sporculara her daim uygun rüzgar temennisinde bulundu.
Dört gün süren yarışların ardından dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.
