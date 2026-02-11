Nurdağ–Kahramanmaraş Hızlı Tren Hattı Limanlara Açılacak

Toplam 49 kilometre uzunluğunda planlanan hattın hem yolcu hem de yük taşımacılığında kapasite artışı sağlayacağı bildirildi.

Bakan Uraloğlu, hattın yapımı planlanan Malatya–Narlı–Nurdağı Hızlı Tren Projesi’ne entegre edileceğini belirterek proje çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından hattın yatırım programına alınarak inşa sürecinin başlatılması hedefleniyor.

Kahramanmaraş’tan Doğu Akdeniz limanlarına demiryolu koridoru

Projenin en kritik ayağının liman bağlantıları olduğunu vurgulayan Uraloğlu, hattın yapımı süren Mersin–Adana–Osmaniye–Gaziantep Hızlı Tren Hattı ile birleşerek Kahramanmaraş’ı Doğu Akdeniz limanlarına doğrudan bağlayacağını söyledi.

Saatte 200 kilometre hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak tasarlanan hat sayesinde bölgedeki yüklerin Mersin Limanı ve İskenderun Limanı üzerinden uluslararası pazarlara daha hızlı ve düşük maliyetle ulaştırılması planlanıyor.

OSB üretimi limanlara demiryoluyla taşınacak

Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgeleri’nde üretilen başta tekstil, iplik, gıda ve yapı malzemeleri olmak üzere birçok ürünün demiryolu ile limanlara ulaştırılacağını belirten Uraloğlu, bu sayede lojistik maliyetlerin düşeceğini ve ihracatın hız kazanacağını ifade etti.

Ayrıca bölgede çıkarılan demir ve krom cevherlerinin de demiryolu bağlantısıyla İskenderun Limanı’na taşınarak küresel pazarlara sevk edilmesi hedefleniyor.

Kahramanmaraş lojistik merkez oluyor

Yeni hat ile Kahramanmaraş’ın; Doğu Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu arasında yük toplama, aktarma ve dağıtım merkezi haline gelmesi amaçlanıyor. Limanlara güçlü demiryolu entegrasyonu sayesinde kentin, Türkiye’nin ihracat ve lojistik ağında daha kritik bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Karayolu trafiği azalacak, yatırımlar artacak

Demiryolu taşımacılığının güçlenmesiyle birlikte karayolundaki ağır vasıta trafiğinin azalacağına dikkat çeken Uraloğlu, bunun hem ulaşım güvenliğini artıracağını hem de şehir içi trafiği rahatlatacağını belirtti.

Güçlü liman bağlantıları ve demiryolu altyapısı sayesinde Kahramanmaraş’a yeni sanayi yatırımları, lojistik depolar ve dağıtım merkezleri çekilmesi öngörülüyor.

