Elazığ Kapalı Çarşı'da 85 Kiloluk Orkinos Tezgaha İndi

Elazığ Kapalı Çarşı'da yer alan balıkçı dükkanında, Akdeniz bölgesinden getirilen 85 kilogramlık orkinos satışa çıkarıldı. Deniz balıklarında bu sezon yaşanan verimlilik sayesinde tezgahlara giren dev balık, bölge halkının alışık olduğu tatlı su balıklarının aksine boyutuyla dikkat çekti. 1 metre 40 santim uzunluğunda olan orkinosun kilosunu 650 liradan satışa sunduklarını ifade eden Ebubekir Buluş, halk arasında "ton balığı" olarak bilinen bu balığın özellikle çocuk gelişimi için tercih edildiğini belirtti.

"Vatandaşlarımız genelde bunu ton balığı olarak tanır"



"Denizden bu kadar büyük balıklar gelince vatandaşların ilgisini çekiyor"

Orkinos hakkında bilgi veren Buluş, "Yaklaşık 1 metre 40 santim boyunda ve 85 kilo ağırlığında olan bu balığı kilogram olarak bölüp çocuklara özel köfte şeklinde satmayı düşünüyoruz. Köftesi gerçekten çok lezzetli oluyor. Aynı zamanda bonfile et olarak, kılçıksız ve kemiksiz şekilde vatandaşlara sunacağız. Et olarak hazırlanmış net kilogram fiyatı yaklaşık 650 lira civarında. Bölgemizde genelde tatlı su balıkları ön planda, aynalı sazan, turna ve şabut gibi balıklar çıkıyor ve insanlar bunlara daha alışık. Denizden bu kadar büyük balıklar gelince vatandaşların ilgisini çekiyor" diye konuştu.

Vira Haber