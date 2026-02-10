Samsun'da Denize Atılan Çuvallar Dolusu İnşaat Atığı Temizlendi, İnceleme Başlatıldı
Samsun'un Atakum ilçesinde denize çuvallarla atılan inşaat malzemeleri belediye ekiplerince temizlenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi sahilinde dün vatandaşlar denize çuvallar içinde inşaat atıkları atıldığını fark etti. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin yaptığı haber üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi, Atakum Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ekipleri olay yerinde çalışma başlattı. İçerisinde cam, fayans, tuğla, taş, beton bloklar ve çeşitli inşaat atıklarının bulunduğu çuvallar, denizden kepçe yardımıyla çıkarılarak temizlendi.
Olayla ilgili sorumluların tespit edilmesi için inceleme başlatıldığı öğrenildi.
