Çanakkale'de Amatör Balıkçıların Oltasına Yavru Köpek Balığı Takıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde vatandaşların oltasına yavru köpek balığı takıldı.
Ayvacık ilçesi Assos sahilinde Ozan Ölmez ve Aykut Bayram isimli vatandaşlar balık tutmak için oltalarını denize bıraktı. Oltasının hareketlendiğini gören Aykut Bayram, levrek balığı tuttuğunu düşündüğü oltasını çektiğinde yavru köpek balığı ile karşılaştı. Bayram, oltadan çıkardığı köpek balığını kürek yardımıyla yeniden denize bıraktı. Aykut Bayram ve arkadaşı Ozan Ölmez, o anları cep telefonu kameraları ile kaydetti.
