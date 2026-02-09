İstanbul9 °C

  1. HABERLER

  2. BALIKÇILIK

  3. Çanakkale'de Amatör Balıkçıların Oltasına Yavru Köpek Balığı Takıldı
Çanakkale'de Amatör Balıkçıların Oltasına Yavru Köpek Balığı Takıldı

Çanakkale'de Amatör Balıkçıların Oltasına Yavru Köpek Balığı Takıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde vatandaşların oltasına yavru köpek balığı takıldı.

A+A-

Ayvacık ilçesi Assos sahilinde Ozan Ölmez ve Aykut Bayram isimli vatandaşlar balık tutmak için oltalarını denize bıraktı. Oltasının hareketlendiğini gören Aykut Bayram, levrek balığı tuttuğunu düşündüğü oltasını çektiğinde yavru köpek balığı ile karşılaştı. Bayram, oltadan çıkardığı köpek balığını kürek yardımıyla yeniden denize bıraktı. Aykut Bayram ve arkadaşı Ozan Ölmez, o anları cep telefonu kameraları ile kaydetti.

Vira Haber


Bu haber toplam 138 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.