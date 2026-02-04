Türk Bilim Heyeti Antarktika'da

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda düzenlenen 10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında yola çıkan Türk Bilim Heyeti, Antarktika’ya ulaşarak bilimsel çalışmalarına başladı.

Söz konusu seferde, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve KTU DUİM ’nin kıymetli akademisyeni Prof. Dr. Ersan BAŞAR, Sefer Lideri olarak görev alarak ülkemizi ve üniversitemizi uluslararası bilim camiasında temsil etmektedir.

İstanbul’dan hareket eden 25 kişilik bilim ekibi; Brezilya ve Şili üzerinden yaklaşık 14 bin kilometrelik bir rota izleyerek, 5 gün süren zorlu bir yolculuğun ardından King George Adası’na ulaştı. Güney yarımkürede, 103. enleme kadar uzanan bu süreç, ekip için Antarktika koşullarına uyumun ilk ve en önemli aşamasını oluşturdu.

Antarktika’da 14 Bilimsel Proje Yürütülecek

“Bilim ve Barış Kıtası” olarak anılan Antarktika’da görev yapacak Türk Bilim Heyeti; Yaşam Bilimleri, Fiziki Bilimler, Yer Bilimleri ve Sosyal Bilimler başta olmak üzere farklı disiplinlerde 14 ayrı bilimsel projeyi hayata geçirecek. Bu çalışmalar, Türkiye’nin kutup araştırmalarındaki bilimsel kapasitesini ve uluslararası görünürlüğünü daha da güçlendirmeyi hedeflemektedir.

KTU DUİM MD olarak; akademisyenimizin bu son derece önemli ulusal görevde Sefer Lideri sıfatıyla yer almasından büyük bir gurur duyuyor, Prof. Dr. Ersan BAŞAR ve tüm Türk Bilim Heyeti’ne çalışmalarında başarılar diliyoruz. Bu seferin, ülkemiz denizcilik eğitimi ve bilimsel araştırmalarına değerli katkılar sunacağına yürekten inanıyoruz.