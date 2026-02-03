Alanya'da Toz Taşınımı ve Sağanak Yağış Denizin Rengini Değiştirdi

Yağışın ardından bazı mahallelerde çamur yağarken, derelerden denize taşınan sular sahil kesiminde denizin rengini kahverengiye çevirdi.

Öğle saatlerinde Alanya semalarını kaplayan toz bulutu, kısa süre sonra yerini sağanak yağışa bıraktı. Bazı yerleşim yeri yüksek mahallerde toz bulutunun ardından çamur yağdı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan yağışlar sonrası derelerden gelen çamurlu sular denize ulaştı. Bu durum sahil şeridinde ilginç görüntülere neden olurken, denizin bir kısmının mavi, bir kısmının ise kahverengi renge büründüğü görüldü.

Toz bulutunun görevli arkadaşlar tarafından araştırılması gerektiğini belirten Tunahan Kenan ‘'Toz bulutunun güneyimizdeki çöl fırtınaları üzerinden kayıp geldiğini düşünüyoruz. Bunun neticesine bakmak lazım. Bu olayla ilgili görevli arkadaşların net bir araştırma yapıp toplumun bilgilendirilmesini istiyorum'' dedi.



