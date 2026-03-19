Bodrum-Kaş Arası Denizlerde Fırtına Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4.Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Bodrum-Kaş arasında kalan denizlerde fırtına uyarısında bulundu.
Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Bodrum-Kaş arasında denizlerde rüzgarın, yarın (18.03.2026) sabah saatlerinden sonra güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Vira Haber
