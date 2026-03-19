Bodrum-Kaş Arası Denizlerde Fırtına Uyarısı

Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Bodrum-Kaş arasında denizlerde rüzgarın, yarın (18.03.2026) sabah saatlerinden sonra güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

