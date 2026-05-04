İstanbul Boğazı’nda Makine Arızası Yapan Gemi Kurtarıldı
İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapan Panama bayraklı kuru yük gemisinde meydana gelen makine arızası nedeniyle boğaz trafiği geçici olarak çift yönlü askıya alındı.
Arızalanan gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle emniyete alındı.
Mısır’dan Rusya’ya seyir halinde olan 185 metre uzunluğundaki “Zaltron” isimli kuru yük gemisi, Boğaz geçişi sırasında Kuruçeşme açıklarında makine arızası yaşadı. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kurtarma-3, Kurtarma-5 ve Kurtarma-9 römorkörleri sevk edildi.
Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle durduruldu. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu kontrol altına alınan gemi, güvenli şekilde Ahırkapı Demir Sahası’na demirletildi.
Operasyonun tamamlanmasının ardından İstanbul Boğazı gemi trafiği yeniden kuzey-güney yönlü olarak açıldı.
