31 Tekne, 272 Sporcu, 18 Üniversite Yarıştı, 24 Takım Ödül Aldı

31 üniversite takımının mücadele ettiği organizasyonda 24 ekip dereceye girerek ödül aldı. 25–26 Nisan’da Urla açıklarında gerçekleşen Jimmy Key Universail Yelken Yarışları’nda 31 tekne, 272 sporcu ve 18 üniversite Urla açıklarında 15. kez aynı rüzgarda buluştu. Urla açıklarında iki gün süren organizasyonda üniversiteli yelkenciler Ege’nin rüzgarında hem rekabet etti hem de 24 dereceyle kürsüye çıktı.

Ege’nin Rüzgarında 15. Kez Bir Araya Geldiler

Üniversiteli yelkencilerin geleneksel buluşması haline gelen Jimmy Key Universail Yelken Yarışları, bu yıl 15. kez Urla açıklarında gerçekleşti. İki gün süren organizasyonda Ege’nin değişken rüzgarları, genç sporcular için hem zorlu hem de öğretici bir yarış ortamı sundu. Toplam 31 teknenin start aldığı yarışlarda 272 sporcu denizde mücadele ederken, 18 farklı üniversite kendi yelken takımlarıyla organizasyonda yer aldı.

31 Üniversite Takımı, 24 Ödül

Bu yıl yarışlarda üniversiteler birden fazla takımla temsil edildi ve toplam 31 üniversite ekibi parkura çıktı. Rekabetin yüksek olduğu yarışların sonunda 24 takım ödül almaya hak kazandı.

Organizasyona katılan üniversiteler arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Yelken Takımı, Dokuz Eylül Üniversitesi Yelken Takımı, Yaşar Üniversitesi, Dokuz Eylül Mühendislik, ODTÜ Yelken, Hacettepe Üniversitesi, İTÜ Yelken, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve İTÜ Fen Edebiyat gibi farklı disiplinlerden güçlü ekipler yer aldı.

Urla Açıklarında İki Günlük Yoğun Parkur

Cumartesi günü iki, pazar günü ise bir yarışın gerçekleştirildiği organizasyonda ekipler, Ege’nin karakteristik ada rotalarında strateji ve dayanıklılıklarını test etti. Taş Ada’dan Hekim Adası’na uzanan parkurda rüzgarın yönü kadar ekip uyumu ve anlık kararlar da sonuçları belirledi. Yarış süresince yaklaşık 50 kaptan ve yardımcı ekip, kara ve deniz koordinasyonunu sağlayarak organizasyonun kesintisiz ilerlemesine katkı sundu.

Gençler İçin Bir Yarıştan Fazlası

Jimmy Key Universail Yelken Yarışları, yalnızca sportif rekabet değil; aynı zamanda üniversite öğrencilerinin doğayla temas kurduğu, farklı şehirlerden gelen ekiplerle deneyim paylaştığı bir buluşma alanı olmayı sürdürüyor. Denizcilik kültürünün genç kuşaklara aktarılmasını hedefleyen organizasyon, takım ruhu ve dayanışma vurgusuyla bu yıl da öne çıktı.

“Gençlerin Rüzgarla Kurduğu Bağ Çok Değerli”

Jimmy Key Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk, organizasyona ilişkin değerlendirmesinde gençlerin denizle kurduğu ilişkiye dikkat çekerek, “Jimmy Key Universail Yelken Yarışları bizim için sadece bir spor organizasyonu değil; gençlerin doğayla, denizle ve birbirleriyle kurduğu güçlü bağın bir yansıması. Her yıl farklı üniversitelerden yüzlerce öğrencinin aynı rüzgarda buluşması bize büyük bir ilham veriyor. 15. yılımızda da bu enerjiyi görmek, yarışların en kıymetli kazanımı.” dedi.

Urla’da Kapanış ve Ödül Töreni

İki gün süren mücadelelerin ardından Urla açıklarında tamamlanan 15. Jimmy Key Universail Yelken Yarışları, düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Dereceye giren takımlar kupalarını alırken, tüm katılımcılar deniz üzerinde unutulmayacak bir deneyimle organizasyondan ayrıldı.

