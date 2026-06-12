Konya’nın Denizinde Karadaki Tekneler Tatlı Sulara İnmeye Hazırlanıyor

Av yasağının 15 Haziran’da sona erecek olması nedeniyle göl kıyısındaki mahallelerde hareketlilik yaşanıyor.

Balıkların üreme dönemine denk gelen ve üç ay süren av yasağı boyunca karaya çekilen motorlu balıkçı teknelerinde bakım ve onarım çalışmaları yürütülürken, balıkçılar sezonun başlamasıyla birlikte yeniden göle açılacakları günü bekliyor. Beyşehir Gölü’nün önemli balıkçılık merkezlerinden Çiftlik Mahallesi’nde de liman çevresinde yoğun bir çalışma sürüyor. Balıkçılar bir yandan av sezonuna hazırlanırken, nilüfer mevsiminin başlamasıyla birlikte gezi teknelerini de yeni döneme hazırlıyor.

Mahalle sakinlerinden balıkçı İbrahim Erdoğan, sezonun başlamasına kısa bir süre kaldığını belirterek, "Şu an herkes teknesini yetiştirmeye çalışıyor. Havaların yağışlı gitmesi nedeniyle hazırlıklarımız biraz gecikti. Ancak son günlerde yoğun bir çalışma içerisindeyiz" dedi. 15 Haziran itibarıyla yeniden ağlarını göle bırakacaklarını ifade eden Erdoğan, "Allah izin verirse vira bismillah diyerek yeni sezona başlayacağız. Son hazırlıkları tamamlıyoruz" şeklinde konuştu.

Çiftlik Mahallesi Muhtarı ve gezi teknesi işletmecisi Ahmet Erdoğan ise nilüfer turlarına ilginin her geçen gün arttığını belirterek, Beyşehir’e gelen ziyaretçilerin gölde farklı bir deneyim yaşama fırsatı bulduğunu söyledi. Öte yandan, Ahmet Erdoğan, bu yıl yağışların sevindirici seviyede gerçekleşmesine rağmen Beyşehir Gölü'ndeki su seviyesinde yeniden başlayan düşüşün devam ettiğini belirterek yetkililerin göldeki su kaybının nedenlerini araştırması gerektiğini ifade etti.

Balıkçılar, yeni sezon öncesinde hazırlıklarını tamamlayıp 15 Haziran’dan itibaren yeniden göl sularında ekmek mücadelesine başlayacak.

Vira Haber