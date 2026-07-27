Rus Dronu AGN Ragnar'ı Vurdu: Karadeniz'de Ticari Gemilere Yönelik Risk Büyüyor

Saldırıda gemide ciddi hasar meydana gelirken, mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi.

İstanbul merkezli AGN Ship Management filosunda bulunan Türk bayraklı genel kargo gemisi AGN Ragnar, Ukrayna'nın Sulina Limanı'ndan ayrıldığı sırada Rusya'ya ait olduğu belirtilen bir insansız hava aracının (İHA) saldırısına uğradı.

Edinilen bilgilere göre saldırıda geminin yaşam mahalli ile köprüüstü bölümünde büyük çapta hasar oluşurken, çıkan yangının ardından mürettebat tedbir amacıyla gemiyi terk etti. İlk belirlemelere göre personelin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, gemide ciddi maddi hasar meydana geldi.

Yaklaşık 90 metre uzunluğundaki genel kargo gemisinin daha önce Mercy adıyla faaliyet gösterdiği, Ekim 2025'te ise AGN Ship Management filosuna katıldığı belirtildi.

Hazar Denizi'nde İran Bağlantılı Gemi De Hedef Alındı

Karadeniz'deki saldırının ardından Ukrayna'nın, Hazar Denizi'nde İran bağlantılı olduğu belirtilen bir ticaret gemisi ile bir savaş gemisine uzun menzilli saldırı düzenlediği bildirildi.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda bir denizcinin hayatını kaybettiği belirtilerek olay sert ifadelerle kınandı. Açıklamada saldırının Birleşmiş Milletler Şartı'nı ihlal ettiği savunulurken, Ukrayna'nın İran'a yönelik düşmanca bir tutum sergilediği öne sürüldü.

İran ayrıca uluslararası hukuk çerçevesinde meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğunu belirterek, saldırının sonuçlarından Ukrayna yönetimini sorumlu tuttu.

Ticari Gemiler Çatışmaların Etkisi Altında

Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte Karadeniz ve Azak Denizi'nde ticari gemilere yönelik saldırılar zaman zaman yaşansa da, özellikle Temmuz 2026 itibarıyla bu olaylarda dikkat çekici bir artış gözleniyor.

Ukrayna yönetimi, Rusya'nın savaş ekonomisini desteklediğini ve Kırım'daki askeri birliklere yakıt ile lojistik sağladığını öne sürdüğü "Gölge Filo" tankerlerini askeri hedef olarak değerlendirdiğini açıklamıştı.

Öte yandan Ukrayna İnsansız Sistemler Kuvvetleri, yürütülen "MoLoChKa" operasyonu kapsamında 18 Temmuz gecesi 13 Rus gemisinin vurulduğunu duyurdu. Açıklamada, Temmuz ayı boyunca Karadeniz ve Azak Denizi'nde hedef alınan Rus gemilerinin sayısının 172'ye ulaştığı öne sürüldü.

Karadeniz'de Deniz Ticareti İçin Risk Artıyor

Rusya ise Odesa, Çornomorsk ve Mıkolayiv limanlarına yanaşan veya bu limanlardan ayrılan ticari gemilerin askeri amaçlı yük taşıma ihtimali bulunduğunu öne sürerek bu gemileri potansiyel hedef olarak değerlendirdiğini açıklıyor.

Geçtiğimiz hafta Odesa Limanı'ndan tahıl yüküyle ayrılan Golden Leo isimli kuru yük gemisinin füze saldırısına uğraması sonucu 10 kişinin hayatını kaybetmesi, Karadeniz'deki ticari deniz taşımacılığına ilişkin güvenlik endişelerini daha da artırmıştı.

Uzmanlar, karşılıklı saldırıların devam etmesi halinde Karadeniz'de faaliyet gösteren ticaret gemileri açısından güvenlik risklerinin artabileceğini, buna bağlı olarak savaş risk primleri, sigorta maliyetleri ve navlun ücretlerinde yükseliş yaşanabileceğini değerlendiriyor.

Vira Haber