PRESTIGE F6.7 Dünya Prömiyerini Cannes’da Gerçekleştirecek

Yaşam alanları, denizle yakın ilişki kuran iki seviyeli kokpiti ve 26 metrekarelik flybridge’iyle öne çıkan model, eylül ayında Fransa’da gerçekleştirilecek özel ön gösterimin ardından Cannes’da dünya sahnesine çıkacak.

Lüks motor yat üreticisi PRESTIGE’in yeni F6.7 modeli, dünya prömiyerini 2026 Cannes Yat Festivali’nde gerçekleştirecek. İlk kez ocak 2026’da Boot Düsseldorf’ta duyurulan model, 27-29 Ağustos tarihlerinde Beaulieu-sur-Mer’de düzenlenecek PRESTIGE Exclusive Days kapsamında sınırlı sayıda davetliye özel olarak gösterilecek. F6.7, bu ön gösterimin ardından Cannes’da uluslararası yatçılık dünyasıyla buluşacak.

PRESTIGE’in yeni nesil F-Line serisinin amiral gemisi 20,45 metre uzunluğundaki F6.7; geniş yaşam alanları, doğal ışığı merkeze alan iç mekân kurgusu ve iç-dış alanlar arasındaki akıcı geçişleriyle dikkat çekiyor. Model, denizde geçirilen zamanı yalnızca seyahat değil, konforlu ve uzun soluklu bir yaşam deneyimine dönüştürmek üzere tasarlandı.

Denizle bütünleşen iki seviyeli yaşam alanı

F6.7’nin tasarımındaki başlıca yeniliklerden biri, iki farklı seviyeye yayılan kokpit alanı. Suya doğrudan açılan geniş güneşlenme alanı denizle yakın bir ilişki kurarken, korunaklı üst teras yemek ve dinlenme alanı olarak kullanılabiliyor. Böylece kokpit, yolculuk boyunca farklı kullanım ihtiyaçlarına uyum sağlayan açık bir yaşam alanına dönüşüyor.

Modelin 26 metrekarelik flybridge’i de açık havadaki yaşam alanını genişletiyor. Modüler yerleşime sahip flybridge; geniş yemek masası, açık hava mutfağı ve panoramik görüş açısıyla yatın ana buluşma noktalarından biri olarak konumlanıyor. Kıç bölümde sunulan farklı yerleşim seçenekleri ise kullanıcıların bu alanı kendi yaşam biçimlerine göre düzenlemesine olanak tanıyor.

Ana güvertede salon, yemek alanı ve kokpit arasında kesintisiz bir akış oluşturulurken, merkezde konumlandırılan adalı mutfak ortak yaşamın odağı haline geliyor. Geniş sürgülü cam kapılardan alınan doğal ışık; bronz tonlu aynalar, lake yüzeyler ve doğal renk paletiyle destekleniyor. Deri, örgü rattan ve yumuşak dokulu malzemelerin birlikte kullanıldığı iç mekânlarda, gösterişli bir tasarım dili yerine sakin ve zamansız bir atmosfer öne çıkıyor.

Uzun seyirler için konforlu ve esnek yerleşim

Esnek iç mekân kurgusuyla öne çıkan F6.7, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre tercih edilebilen 3 veya 4 kabinli yerleşim seçenekleriyle farklı yaşam senaryolarına uyum sağlıyor. Mürettebat kabini ise hem misafirlerin mahremiyetini koruyacak hem de teknedeki hizmet akışını kolaylaştıracak biçimde ayrı olarak planlanıyor. Model, tercih edilen yerleşime göre altı veya sekiz misafirin yanı sıra iki kişilik mürettebat kapasitesi sunuyor.

F6.7’de Volvo Penta 2x IPS 1200 veya çift IPS 1350 motor seçenekleri bulunuyor. 3 bin 400 litrelik yakıt ve 710 litrelik temiz su kapasitesi, modeli uzun süreli seyirler açısından da güçlü bir seçenek haline getiriyor.

Modelin dünya prömiyerine ilişkin değerlendirmede bulunan TRİO Deniz Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu, “F6.7, PRESTIGE’ın yeni nesil F-Line yaklaşımının ulaştığı noktayı çok güçlü biçimde ortaya koyuyor. Günümüzde tekne sahipleri yalnızca performans ve hacim değil; denizle daha yakın ilişki kurabilecekleri, aileleri ve dostlarıyla uzun süre konforlu biçimde yaşayabilecekleri alanlar arıyor. F6.7’nin iki seviyeli kokpiti, 26 metrekarelik flybridge’i ve mahremiyeti gözeten kabin düzeni bu beklentilere kapsamlı bir karşılık veriyor. Cannes Yat Festivali, dünya yatçılık sektörünün yeni eğilimlerinin yakından takip edildiği en önemli buluşmalardan biri. Bu nedenle modelin dünya prömiyerini Cannes’da gerçekleştirecek olması ayrıca önem taşıyor. TRİO Deniz olarak F6.7’yi Türkiye’deki deniz tutkunlarıyla buluşturacak olmaktan büyük heyecan duyuyoruz.” dedi.