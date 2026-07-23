Hurda Teşviki Armatörün Beklentisini Karşılamadı

Dünya Gazetesi'nden Aysel Yücel'in haberine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın hurdaya ayrılan Türk bayraklı gemilerin yerine yeni gemi inşasını teşvik etmek amacıyla hazırladığı yönetmelikte yaptığı değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme, sektör tarafından olumlu bir adım olarak değerlendirilse de armatörler, teşvikin mevcut haliyle filonun yenilenmesi için yeterli olmadığını ifade ediyor.

Yönetmelikle birlikte hurda teşvikinden yararlanacak gemiler için Türk bayrağı taşıma süresi iki yıldan üç aya indirilirken, serbest bölgelerde faaliyet gösteren kıyı tesisleri de yüklenici kapsamına alındı. Ancak 12 bin groston ve üzerindeki gemilerin yerine inşa edilecek yeni geminin en az mevcut geminin yarısı büyüklüğünde olma şartı, özellikle büyük tonajlı gemi yatırımlarında eleştirilere neden oldu.

Türk Armatörler Birliği (TAB) Başkanı Cihan Ergenç, yeni düzenlemenin mevcut haliyle uygulanabilir olmaktan uzak olduğunu belirterek, finansman ve yüksek yatırım maliyetleri nedeniyle armatörlerin teşvikten beklenen ölçüde faydalanamayacağını söyledi. Ergenç, Türk filosunun yenilenmesinin zorunlu olduğunu ancak bunun yalnızca hurda teşvikiyle gerçekleştirilemeyeceğini dile getirdi.

Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER) Başkanı Neslihan Torlak da yaş ortalaması 30 yıla yaklaşan Türk koster filosunun yenilenmesinin sektörün öncelikli hedeflerinden biri olduğunu vurguladı. Torlak, hurda teşvikinin doğru bir adım olduğunu ancak yeni gemi inşa maliyetleri dikkate alındığında tek başına yeterli olmayacağını belirterek, sektörün uygun koşullu ve uzun vadeli finansmana erişiminin sağlanması gerektiğini ifade etti.

Sektör temsilcileri, yaklaşık 3 bin grostonluk bir gemiden elde edilen 750 bin ila 1 milyon dolarlık hurda gelirinin, 8-9 milyon doları bulan yeni gemi yatırımlarını karşılamaktan uzak olduğuna dikkat çekiyor. Bu nedenle hurda teşvikinin yatırım teşvikleri ve uygun maliyetli finansman modelleriyle desteklenmesi gerektiği vurgulanıyor.

Haberde ayrıca, son dönemde sipariş sıkıntısı yaşayan Türk tersanelerinin düzenlemeyi olumlu karşıladığı belirtilirken, sektörün uzun vadede rekabet gücünü artırabilmesi için güçlü finansman mekanizmalarının devreye alınmasının kritik önemde olduğu ifade edildi.

Vira Haber